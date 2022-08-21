Merkez'den yatırım ve üretime destek! ''Reel sektörün önünü açıldı''

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, reel sektörün daha uygun kredi faizleriyle ticari krediye erişebilmesini sağlamak için aldığı makro ihtiyati tedbirleri değerlendirdi. Bu iki karardan önce reel sektörün ticari kredilere erişimde sorun yaşadığını ve yüzde 45'leri aşan oranlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Baran, şunları söyledi:

"Hatırlayacağınız üzere geçen haftalarda iş dünyası bankalardan ticari kredi alamadıklarından ve kredi faizlerinin çok yüksek olduğundan yakınıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizde konuyla ilgili toplantı da gerçekleşmişti. Bu toplantının ardından Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

Söz konusu düzenlemeyle bankaların verecekleri ticari kredilerde uygulayacakları faiz oranlarına göre karşılık ayırmak zorunda kalacağını kaydeden Baran, "Faizi yüzde 22,85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymeti karşılık olarak ayıracak. Bu düzenleme ile ticari kredi faizleri yüzde 30'la sınırlandırılmış, üzerinde bir faiz oranıyla kredi verilmesi imkansız hale getirilmiştir. Yani geçen günlerde şikayet edilen yüzde 45'leri bulan ticari faiz oranları gündemden kalkmış oldu. Bankaların uygulayacakları faiz Merkez Bankamızın belirlediği yüzde 13'lük oranla uyumlu seyredecek" dedi.

Yüksek faiz ve krediye erişememe sorununun reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtladığını vurgulayan Baran, şunları söyledi:

"Küresel ekonominin çok sayıda riskle uğraştığı bu dönemde reel sektörümüz için yeni yatırım ve üretim imkanları ortaya çıkıyor. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için iş dünyamızın desteğe ihtiyacı var. Alınan bu önlemlerle ticari faizler Merkez Bankası'nın politika faiziyle uyumla hale getirilerek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı. Reel sektörü destekleyici kararların devreye alınması çok kıymetli. İş dünyamızı destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."