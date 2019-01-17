Mevlüt Uysal: Tekstil sektöründe ticaret ve iş birliğini artırmalıyız

Lifestyle Turkey 2019 Muhafazakâr Giyim Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde açıldı. Yurt içi ve yurt dışından sektörün saygın markalarının yer aldığı fuar, 19 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın bugün düzenlenen açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Arap Dünyası Ekonomi Lobisi Başkanı Ali El Masri, İran Kültür Bakanlığı Giyim Çalışma Grubu Temsilcisi Hamid Ghobandi, Afganistan Ticaret Ataşesi Abdul Qayoom Bassam, MÜSİAD Tesktil ve Deri Sektörü Kurul Başkanı Mehmet Şahin, ünlü moda tasarımcıları, üreticiler, tekstil sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Muhafazakar Giyim Fuarı’nda yerli sektör temsilcilerinin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Rusya, Katar, Mısır, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri dahil birçok ülkeden sektörün saygın markaları yer alıyor. 30’u yurt dışı olmak üzere 100’ü aşkın ihracatçı firma hem yeni sezon ürünlerini tanıtacak hem de yeni iş birliklerine imza atacak.

UYSAL: “İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ”

Fuarın açılış konuşmasında sektör temsilcilerinin karşılıklı iş birliklerini artırması gerektiğini vurgulayan Uysal, “Giyim sektörünün dünya genelindeki ticaret hacmi 3 trilyon dolara ulaştı. Bu pazar içerisinde muhafazakâr giyimin payı oldukça küçük. Bu pazar payı, en az 3’te 1 seviyelerine çıkarılmalı. Çünkü bu potansiyelimiz, gücümüz var. Bu hedefe ancak muhafazakâr giyim tasarımcılarının, üreticilerinin, sektör temsilcilerinin daha çok çalışarak ve ülkeler arası iş birliğini artırarak ulaşılabilir. Bu noktada üreticilere, tasarımcılara, sektör temsilcilerine, kamu görevlilerine büyük sorumluluk düşüyor. İşte bu fuar da tüm paydaşları buluşturan ortak bir zemin imkanı sunuyor” dedi.

YABANCI ÜLKELERDEN FUARA YOĞUN İLGİ

Fuarın her sene büyüyerek etkisini artıracağına inandığını söyleyen Uysal, “İstanbul’da birçok fuara ev sahipliği yapıyoruz ama bu fuarı herhangi bir fuar gibi değerlendirmiyoruz. Bu fuarı; aynı coğrafyanın, aynı inancın, aynı kültürün insanları olarak ortak kültürümüz ve geleceğimiz açısından çok önemsiyoruz. Yerli üretici, sektör temsilcileri, tasarımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden katılımcılar da bu fuarda yer alıyor. İlki 2017 yılında gerçekleştirilen bu fuarın bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Her sene daha da büyüyerek etkisini genişleteceğine inanıyorum” diye konuştu.

EL MASRİ: “ARAP DÜNYASINDA TÜRK MALI TEKSTİL ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

Türk malı tekstil ürünlerinin kalitesine vurgu yapan Ali El Masri, “Türk malı tekstil ürünlerinin kalitesi ve tasarımı çok iyi. Özellikle Arap dünyasında Türk ürünlerine ilgi çok büyük. Bu fuarda hem kendi tasarımlarımızı katılımcılara sergileme hem de yeni sezon Türk ürünlerini görüp değerlendirme, yeni anlaşmalara imza atma imkanı bulacağız” dedi. Abdul Qayoom Bassam ise; “Türkiye gibi önemli bir tekstil merkezi olan ülkelerle ticaretimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu fuarda açacağımız stantla kendi ürünlerimizi katılımcılarla buluşturacak, Pakistanlı üretici ve satıcıların da yeni ortaklıklar geliştirmesine yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

GHOBANDİ: “TÜRKİYE VE İRAN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜST DÜZEY KAPASİTEYE SAHİP”

Türkiye ve İran’ın tekstil sektöründe üst düzey kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Hamid Ghobandi, “Tarihi ve kültürel bağları derin olan İran ile Türkiye arasında güçlü bir ticaret ilişkisi de var. Giyim sektörü de bu ticaret ilişkisi içerisinde büyük yer tutuyor. İki ülke, tekstil ve tasarım noktasında üst düzey kapasiteye sahip. Bu fuarın da iki ülkenin tekstil ve tasarım çalışmalarında iş birliğinin artmasına öncülük edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, yerli ve yabancı katılımcıların da katılımıyla kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Fuar, 19 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.