Mevsim değiştiren tünel! İki şehir birbirine bağlandı: Seyahat süresi 30 dakika azalacak

Yapımına 2015 yılında başlanan Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel geçidinde inşa edilen her biri 5 bin 900 metre uzunluğunda olan çift tüplü Eğribel Tüneli'nin geçen yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de kar düştüğünde bir tüpünün çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALACAK

Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olma özelliğine sahip Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla birlikte mevcut mesafe 6.5 kilometre kısalırken seyahat süresi de yaklaşık 30 dakika kısalacak.

Her kış mevsiminde 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde dolmuşçular başta olmak üzere birçok sürücünün mağdur kaldığını ifade eden dolmuşçu Ekrem Çalşimşek, "Neredeyse 15 yıldır Giresun-Şebinkarahisar dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Daha önceki yıllarda yolcularımla beraber Eğribel Geçidi'nde mahsur kalarak Karayolları şantiyesinde beklediğimiz oldu. Ancak geçen yıl tünelin tek tüpünün hizmete geçmesiyle bir mağduriyettik yaşamadık. Kış mevsimi bitince baharda yine tüneli kapatmışlar çalışmalara başlamışlardı. Bu yıl da yine tek tüpünün kar yağdığında çift şerit olarak hizmete açılacağı belirtildi. Buna da çok sevindik. Bu tünel hem mağduriyetti bitiriyor hem de yolumuzu yaklaşık yarım saat kısaltıyor" dedi.

"TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE TAMAMEN BİTİRİLEREK HİZMETE AÇILMASIDIR"

Eğribel Tüneli'nin geç olmuş ama güç olmamış bir hizmet olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şavlı ise "Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas ve hatta Erzincan başta olmak üzere İç Anadolu'ya bağlayan en kısa yol bu güzergahtır. Bu nedenle ilk önce yapılması gereken bir tüneldi, ama en son yapılan tünel oldu. Ancak bu bile bizim için mutluluk verici bir hizmet oldu. Dolayısıyla hizmet çok güzel bir hizmet ama gecikmiş bir hizmet. Geç oldu ama güç olmadı diyoruz. Özellikle kış aylarında büyük mağduriyetler yaşanıyordu. Haftalarca ilçemizden Giresun'a acil işi olanlar dahi gidemiyordu. Şimdi şükürler olsun ki tek tüpü de olsa kış aylarında hizmete açılıyor. Temennimiz bir an önce tamamen bitirilerek hizmete açılmasıdır" diye konuştu.

MEVSİM DEĞİŞTİREN TÜNEL

Tünel ayrıca iklimler arası geçiş noktasında yer alıyor. Tünelin bir ucunda Karadeniz'in yeşil çayırları ve ormanları yer alırken, diğer ucunda karasal iklimin bozkırları bulunuyor.

Tünelin kuzeyinde sisli ve bulutlu hava hakim olabilirken, güney tarafında ise güneşli ve açık havayla karşılaşılabiliyor.