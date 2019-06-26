Microsoft ve Intel, Huawei'ye desteğini sürdürecek

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili Microsoft'tan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Microsoft, "Huawei cihazlara sahip olan müşterilerimize yazılım güncellemelerini sunmaya devam edebileceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

ABD merkezli işlemci üreticisi Intel'den de Microsoft'a benzer bir açıklama geldi. Şirket, Huawei cihazlara güvenlik güncellemelerini ve sürücülere olan desteğini sürdüreceğini duyurdu.