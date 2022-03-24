Migros Ramazan kolisi 2022 fiyatları belli oldu. Migros her sene Ramazan ayı için hazırladığı koli çeşitlerini bu yıl için de duyurdu. Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Ramazan Ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı Migros Ramazan paketi, birçok ailenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Peki Migros Ramazan kolisinde neler var? İşte Migros Ramazan kolisi 2022 fiyatları ve içeriği

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de marketlerin Ramazan paketleri oldu. Migros Sanal Market'te Bereket Paketi, Lezzet Paketi ve Ziyafet Paketi olarak 3 ayrı ramazan kolisi satışa sunuldu. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişinin merak ettiği Migros Ramazan paketi 2022 fiyatları da belli oldu. Peki, Migros Ramazan paketi kaç para? İşte Migros Ramazan paketi 2022 fiyatları ve 3 farklı seçenekten oluşan Migros Ramazan kolisi içeriği.

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2022 FİYATLARI

Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zincirleri, ekonomik fiyat seçenekli Ramazan paketlerini müşteriyle buluşturacak. Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2022 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Sanal Market'te Bereket Paketi 99,90 TL, Lezzet Paketi 169,90 TL, Ziyafet Paketi 269,90 TL'den satışa sunulacaktır.

Migros Ramazan Bereket Paketi 99,90 TL

Migros Ramazan Lezzet Paketi 169,90 TL

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 269,90 TL

MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Migros'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor.

Ramazan ayı bu yıl Nisan 'ın 2'sinde başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. Migros Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, salçadan kahvaltılığa kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.

MİGROS RAMAZAN BEREKET PAKETI İÇINDEKILER:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Eriş Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

MİGROS RAMAZAN LEZZET PAKETİ İÇİNDEKİLER:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Eriş Un 1 Kg

Tukaş Domates Salçası 830 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 200 G (381-410 Ad/Kg)

Mutlu İrmik 500 G

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

RAMAZAN ZIYAFET PAKETI İÇINDEKILER:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Eriş Un 1 Kg

Tat Domates Salçası 830 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 200 G (351-380 Ad/Kg)

Knorr Pul Biber 65 G

Knorr Kuru Nane 25 G

Knorr Kekik 20 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Hısar Türk Kahvesi 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

ŞOK Ramazan kolisi 2022 kaç TL?

BİM Ramazan paketinde neler var?