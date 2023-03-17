Migros Ramazan kolisinde neler var, kaç TL? Migros Ramazan paketi 2023 fiyatları

Migros Ramazan kolisi 2023 fiyatları belli oldu. Migros her sene Ramazan ayı için hazırladığı koli çeşitlerini bu yıl için de duyurdu. Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi; Bereket paketi ve Lezzet paketi olmak üzere 2 farklı ürün grubunda toplandı. Ramazan Ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı Migros Ramazan paketi, birçok ailenin mutfak ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Peki Migros Ramazan kolisinde neler var? İşte Migros Ramazan paketi 2023 fiyatları ve içeriği

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de marketlerin Ramazan paketleri oldu. Migros Sanal Market'te Bereket Paketi ve Lezzet Paketi olarak 2 ayrı ramazan kolisi satışa sunuldu. Ramazan ayı için alışveriş yapacak olan vatandaşların merak ettiği Migros Ramazan kolisi fiyatları da belli oldu. Peki, Migros Ramazan kolisi kaç TL? İşte Migros Ramazan paketi 2023 fiyatları ve 2 farklı seçenekten oluşan Migros Ramazan kolisindeki ürünler

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2023 FİYATLARI

Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zincirleri, ekonomik fiyat seçenekli Ramazan erzak kolilerini müşteriyle buluşturacak. Migros'ta 2023 yılı için 2 ayrı koliden oluşan Ramazan paketi, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2023 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Sanal Market'te Bereket Paketi 229,90 TL, Lezzet Paketi ise 429,90 TL'den satışa sunulacak.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Migros'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor.

Migros Bereket Paketi: 229,90 TL,

Migros Lezzet Paketi ise 429,90 TL olarak satışa sunuldu.

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. Migros Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, hazır çorbadan makarnaya, salçadan şekere kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.

MİGROS RAMAZAN BEREKET PAKETI İÇINDEKILER:

Bereket Paketi: 229,90 TL

Bereket Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg

Söke Un 1 Kg

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghettİ Makarna 500 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Doğuş Tiryaki Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Net Miktar (g/ml) 1000

MİGROS RAMAZAN LEZZET PAKETİ İÇİNDEKİLER:

Lezzet Paketi: 429,90 TL

Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg

Söke Un 1 Kg

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Tiryaki Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Dr.Oetker Puding 98 G

MarmaraBirlik Lüks Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

ŞOK Ramazan kolisi 2023 kaç TL? ŞOK Ramazan erzak kolisinde neler var?