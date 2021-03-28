Migros Ramazan paketi kaç para? Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları

28 Mart 2021 Pazar 17:23 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 17:23

Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları belli oldu. Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Bütçeye göre belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki Migros Ramazan paketi kaç para? Migros Ramazan paketi 2021 fiyatlarını sizler için derledik. İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları ve kolilerde bulunan ürünler.

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de marketlerin Ramazan paketleri oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zincirleri, ekonomik fiyat seçenekli Ramazan paketlerini müşteriyle buluşturacak. Migros Ramazan paketlerinin fiyatlarını 2021 yılı için güncelledi. Peki, Migros Ramazan paketi kaç para? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları ve 3 farklı seçenekten oluşan Migros Ramazan kolisi içeriği.

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2021 FİYATLARI

Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2021 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan ayı bu yıl Nisan 'ın 13'ünde başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. 2021 Ramazan paketlerinde bakliyattan sıvı yağa, salçadan kahvaltılığa kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.

Migros Ramazan Bereket Paketi (59,90 TL)

Ramazan Bereket Paketi İçindekler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

ŞOK 2021 Ramazan kolisinde neler var?