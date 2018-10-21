‘Milli lokomotif’le dünyada dördüncü olduk  

YAKITTA % 40 TASARRUF

Bakan Turhan, teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ‘milli ve yerli üretim’ seferberliği doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Türkiye’nin ilk ‘milli hibrit manevra lokomotifi’ndeki yerlilik oranının yüzde 60’ı bulduğunu söyledi. Turhan, TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye’nin yeni nesil ilk ‘hibrit manevra lokomotifi’nde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100’e çıkarmak olduğunu söyledi.

Uluslararası Demiryolları Birliği standartlarında üretilen lokomotifin, testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı bilgisini veren Turhan, lokomotifin yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığını kaydetti. Turhan, daha düşük akustik gürültü seviyesi ve azaltılmış yakıt tüketimiyle daha düşük işletme maliyetine sahip lokomotifi ihraç etmeyi de planladıklarını belirtti.