Milli teknolojide hedefe baş koyduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki 3. OSB’de yapımı tamamlanan ARSAN Kauçuk Fabrikası’nın açılışını yaptı. 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikada deprem izolatöründen metro inşaatlarında kullanılan tünel segment contalarına kadar bugüne kadar ithal edilen birçok ürünü yerli imkanlarla üretilecek. Açılışta konuşan Bakan Varank önümüzdeki dönemde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ anlayışı çerçevesinde desteklerin artırılacağını belirterek, “Bunun için yeni destek programları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak, tüm imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ettik. Tabii bazen bizim bu çabamızı küçümseyenler, Türkiye’de sanki yatırımlar durmuş, yeni fabrikalar açılmıyormuş gibi hava estirenler olduğunu görüyoruz. Halbuki milli üretim seferberliği artık Türkiye’de ‘ete kemiğe bürünmüş, meyve veren, somutlaşmış’ bir gerçektir. Kanıt isteyenler buraya, Ferizli’ye gelsinler, fabrikaları gezsinler, ortaya konan çabayı ve emeği görsünler. Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

GERÇEK KAHRAMANLAR

Varank “Şundan eminiz, gözü kara girişimcilerimiz, çalışkan sanayicilerimiz sayesinde önümüzdeki dönem, Türkiye’nin yeni fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak” diye konuştu. Varank, “Türkiye için üreten, katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan her firmamız, Türkiye’nin yeni büyüme hikayesinin gerçek kahramanlarıdır” dedi.

Darbenin fahri üyeleri hala aramızda

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı sonrası sözüm ona demokratik ülkelerinin kafalarını kuma gömdüğünü aktaran Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Mısır’ın yaşadığı akıbeti Türkiye’ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımı olduğunu söyledi. Bu niyet sahiplerinin Mursi’nin vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik benzetmelerle apaçık beyan etmekten de çekinmediğini aktaran Varank “Bu tablo bize bir şeyi çok net gösteriyor. Yurtta Sulh Darbe Konseyi’nin fahri üyeleri çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar. Türkiye’ye yönelik yapılan planların hâlâ cari olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin duruşundan rahatsız olanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti ile hesaplaşmak için İstanbul seçimlerini de bir fırsat olarak görüyorlar.”