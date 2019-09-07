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Milli teknoloji hedefi göklere taşınıyor

Türkiye’nin havacılık ve uzay çalışmalarına kaldıraç etkisi yapacak olan TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 milyon kişinin katılması beklenen organizasyonla ilgili “TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın genç nesillerimizde bir tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz” dedi. 

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İlk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi alanındaki en önemli etkinliğine bu yıl 1 milyon kişinin katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, havacılık ve uzay çalışmalarına yapılan yatırımların artması için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, “TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın gençlerdi  tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz” dedi.

10 BİN GENÇ YARIŞACAK 

Varank, bu festivalle bilim ve teknolojinin topluma yayılmasını amaçladıklarının altını çizerek, “7’den 70’e tüm halkımızı Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi. Festival kapsamında 19 farklı kategoride teknoloji yarışmalarıyla havacılık gösterilerinin de düzenleneceğini aktaran Varank, uçan araba, robotik, insansız hava aracı, insansız sualtı sistemleri, yapay zeka ve elektrikli araç gibi alanlarda gençlerin geliştirdikleri teknolojilerin yarışacağını aktardı. Varank, “Merakının peşinden koşan gençlere hayallerini somutlaştırma fırsatı vermek en temel önceliğimiz. Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturarak, bu alandaki kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları üretmeye yönlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmalarımıza başvuran 2 bin öğrenci takımı, yaklaşık 10 bin genç yarışmacı, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak” diye konuştu. Özel teknolojik ürün ve hizmetlerin de festivalde sergileneceğine işaret eden Varank, Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra Türk ve yabancı gösteri gruplarının da festivalde havacılık gösterileri sunacağını bildirdi. 

UZAY AJANSINI KURDUK 

Havacılık ve uzay alanındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını hatırlatan Varank, ajansın fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına kadar bu alandaki stratejik adımlara öncülük edeceğini ifade etti. Varank, Milli Uzay Programı’na yönelik çalışmaların da hızla başlayacağını belirterek, havacılık ve uzay alanındaki yol haritasının belirlenmesiyle somut adımların atılacağını aktardı.     

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