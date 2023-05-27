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Ekonomi

Milli trenin yolculuğu başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli trenin ilk kez bugün saat 20.10'da Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Milli trenin yolculuğu başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini hatırlatarak "Milli tren, yolculu seferine saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başlıyor. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.

Milli elektrikli trenin bu hatta konforuyla fark oluşturucağını vurgulayan Karaismailoğlu, trende çay-kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi" bilgilerini paylaştı.

  • Milli tren
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