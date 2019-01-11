Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an
MilSOFT tarafından yerli imkanlarla askeri taktik bilgilerinin güvenli şekilde taşınması için geliştirilen Link-M ilk mesajını ‘Merhaba tarihi an’ olarak gönderdi. Sistem dost ve müttefik ülkelere de satılabilecek.
Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. MilSOFT tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı geliştirildi. Değişken atmosferik şartlara rağmen azami teorik menzile yakın değerlere ulaşarak başarıyla test edilen Link-M’nin taşıdığı ilk mesaj ise ‘Merhaba tarihi an’ oldu. Yurt dışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini (Link-11, Link-16 ve Link-22) yerlileştiren MilSOFT, ayrıca linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı.
TAKTİK LİNKİ İÇİN
Şirketin 2009’dan itibaren ortaya koyduğu bu taktik veri linkleri gemi, denizaltı gibi platformlara entegre etmeye başlandı. Söz konusu taktik veri linkleri ve erişim mesafesini artıran yazılım halen NATO tarafından kullanılıyor. Bunların diğer ülkelerde kullanımı ise izne tabi bulunuyor. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor, gönderilse de belli sistemlerin üzerinde hazır gidiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor. MilSOFT, NATO standardı taktik veri linklerini geliştirme sürecinde elde ettiği birikimler ve Ar-Ge çalışmaları sonunda yerli ve milli yeni bir taktik veri linki ortaya koydu.
İMECE’NİN UZAY RADYASYONU İÇİN YERLİ SİSTEM
Yerli gözlem uydusu İMECE’de kullanılacak yurt içinde geliştirilen bileşenlerin uzay radyasyon testlerinin yapılması için Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretimi başarıyla tamamlandı.Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yaptığı araştırmaların ardından ODTÜ’de çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün öncülüğündeki bir ekipçe tasarlanan ve üretimi Sönmez Trafo tarafından yapılan hızlandırıcı mıknatısı, bu alanda uluslararası yetkin bir kurum olan CERN’in yeterlilik testlerinden de geçti. Demirköz, CERN’den bilgi transferi gerçekleştirilerek Sönmez Trafo AŞ’nin yükleniciliğinde yerli imkanlarla Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretildiğini bildirdi.
KRİPTO SİSTEMİYLE GÖREV
Link-M olarak adlandırılan ürün, sahip olduğu özelliklerle muadil ürünlerden üstünlükler barındırıyor. Türkiye’de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek Link-M, askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek. Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da potansiyel sunuyor. Link-M, bu özelliği sayesinde dost ve müttefik ülkelere, üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek.
20 YILDIR SAVUNMA SANAYİİ İŞİNDE
MilSOFT, 20 yıldır özellikle savunma sanayisine özgün çözümler sunuyor. Bugüne kadar 231 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, yurt içinde ve dışında yazılım tabanlı çözümleriyle çok sayıda askeri platformda kritik görevler üstleniyor. MilSOFT’un önemli çalışma alanlarından birini “taktik data linkler ve mesajlaşma” oluşturuyor. Bu kapsamda, askeri platformlar ve komuta merkezleri arasında taktik bilginin güvenli iletişimini sağlayan standart taktik veri linkleri şirket tarafından üretiliyor. Yurt dışından tedarik edilen NATO standardı taktik veri linki sistemlerini yerlileştiren MilSOFT, linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı.
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