'Millilik kavramı olmayan zihniyetler engel çıkardı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan, kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemizde savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratte gelişmesini engellemiştir” dedi. Akar, ASELSAN’ın ATO Congresium’daki Güç Birliği Zirvesi’ndeki konuşmasına, teması ‘millileştirme’ olarak belirlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Akar “Aktörlerin, rollerin ve hedeflerin artık yer değiştirdiği bu dönemde Türk savunma sanayi de kendisini her geçen gün yenileyip, sürekli gelişmekte ve gittikçe daha güçlü bir konuma kavuşmaktadır” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Devletin yerli ve milli anlayışla savunma sanayisinde büyük bir hamle başlattığına vurgu yapan Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hamleler sonunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 68’lere, yüzde 70’lere çıkmış bulunmaktadır. Bu oranı artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Risk ve tehditlerle dolu olan bu coğrafyada hem halkımızın hem de umudunu Türkiye’ye bağlayan mazlumların, diğer dost, müttefik, kardeş ülkelerin güvenliği, huzuru için güçlü ve başarılı olmak zorundayız. Güçlü ve başarılı olmak için de milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen etkin, yerli ve yenilikçi bir savunma sanayi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız.”

EN GÜVENLİ TEDARİK İÇİN

Bakanlığının son uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Milli Savunma Bakanı Akar, askerlerin, personelin daha iyi ve kaliteli yemek tüketmesi için Tedarik Genel Müdürlüğünün ‘Onaylı Tedarikçilik Uygulaması’nı hayata geçirdiğini belirtti. “Fabrikalarımızda da yerli ve milli ürünlerden istifade etmek ve yerli üreticilerden alımlarımızı gerçekleştirmek için ‘Onaylı Tedarikçi Havuzu’ sistemiyle ilerlemeyi sürdürüyoruz” diyen Akar, sistemle en doğru tedarikçiyi seçerek işbirliklerini uzun soluklu ve verimli kılmayı, düşük lojistik maliyetli, esnek ve güvenilir tedariki sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

‘ASİL PROJESİ’ GELİYOR