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Ekonomi

Milyar dolarlık yatırım çöp olabilir! ABD'de büyük endişe... ''Türkiye muazzam rezervler biriktirebilir''

Türkiye'nin 'gaz üssüne' dönüşmesi başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri endişelendirdi. Kurulacak gaz merkezinin Türkiye'nin muazzam rezervler biriktirmesine izin vereceği dile getirilirken enerjide milyarlarca dolar yatırım yapan ABD'nin ekonomik çıkarlarının etkileneceği ifade edildi.

Star Gazetesi28 Aralık 2022 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Milyar dolarlık yatırım çöp olabilir! ABD'de büyük endişe... ''Türkiye muazzam rezervler biriktirebilir''
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Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının büyük oranda Türkiye'de kurulması beklenen merkezde belirlenecek olması Batı'nın dengesini alt üst etti.

Uluslararası bir dağıtım merkezine sahip olacak Türkiye'nin enerji alanındaki kritik rolü Batılı ülkeleri endişelendirmeye yetti. Batı basınında yer alan analiz yazısında Türkiye'nin enerji merkezi olmasının en çok ABD'yi rahatsız ettiği ifade edildi.

Üç önemli gaz üreticisi ülkeye komşu olmanın Ankara'ya muazzam bir avantaj sağladığı dile getirilen analiz yazısında, "Bugün Türkiye, üreticiler ve tüketiciler arasında bir geçiş devleti konumundadır. Türkiye halihazırda Rusya, İran ve Azerbaycan ve son olarak da Türkmenistan'dan gaz alıyor. Yakın gelecekte bu, Avrupa ülkelerine satışa sunabileceği muazzam rezervler biriktirmesine izin verebilir" ifadeleri yer aldı.

Avrupa gaz ithalatının önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı vurgulanırken AB'nin doğal gazın "sürdürülebilir" bir enerji kaynağı olarak kabul edilmesine yönelik adımlarına dikkat çekildi.

İlave boru hatlarının verimliliği artıracağı, satış maliyetlerini düşüreceği ve Türkiye'nin Rusya'dan gelen gaz akışı için bir geçiş ülkesi olarak önemli bir rol üstlenmesini sağlayacağı kaydedilen yazıda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı "enerji kartını" kullanmasının muhtemel olacağı belirtildi.

Son zamanlarda ABD'nin Louisiana ve Teksas'ta Avrupa'ya ihraç edilmek üzere milyarlarca dolarlık LNG yatırımı yaptığına vurgu yapılırken Türkiye'nin "gaz üssüne" dönüşmesinin ABD'nin ekonomik çıkarlarını etkileyeceği belirtildi.

Analiz yazısında "Türkiye'nin böyle bir rol oynama arzusu ABD'nin enerji sektöründeki kazanılmış çıkarlarını baltalayacak ve kendi gazının satışını etkileyecektir" denildi.

Star Gazetesi

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