Milyonlarca emekliye 315 TL zam müjdesi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için ilk tahmin, yüzde 5.86. Bu orana göre maaşlar, 65 ila 315 lira artacak.
Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını temmuzda alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.
EN ÇOK 5 BİN 706 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı nisan ayı beklenti anketindeki tahminine göre; ocak-haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 5.86 olarak gerçekleşecek. Güneş'in haberine göre, Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 65,95 lira ile 315,89 lira arasında artış yaşanacak.
3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
En düşük aylık 1.125 lira 48 kuruştan 1.191 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 706 lira 59 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri belirlenecek kesin zam oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
Not: Emekliler, ilk 6 ayın sonunda TÜFE artış oranı toplamında zam alacak.
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