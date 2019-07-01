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Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor

Emekliler, memurlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere 20 milyon vatandaşın geliri temmuz ayında artacak.

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Temmuz'da başta emekliler ve memurlar olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.
 
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
 
Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
 
5 aylık enflasyona göre, emeklilerin zammı yüzde 4.99, memurların ve emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.
 
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.
EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 926, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 192 liraya çıkabilecek. Memur emeklilerinde ise taban maaş 2 bin 544 lira olabilecek.
 
MEMURA 3 ZAM: Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 437,69 lira alacak. En düşük memur maaşı da 3.750 lira olacak.
 
İLAVE ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 374,uzman olmayanların da bin 815 liraya çıkabilecek.
65 YAŞ AYLIĞI: 643 liraya yükselebilecek.
 
EVDE BAKIM PARASI: Bin lira tutarındaki evde bakım aylığı, tahmine göre bin 396 liraya çıkacak.
 
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480 liradan 513,54, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 770,31 liraya ulaşabilecek.
 
(Takvim)
 

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