Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor

Temmuz'da başta emekliler ve memurlar olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

5 aylık enflasyona göre, emeklilerin zammı yüzde 4.99, memurların ve emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 926, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 192 liraya çıkabilecek. Memur emeklilerinde ise taban maaş 2 bin 544 lira olabilecek.

MEMURA 3 ZAM: Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 437,69 lira alacak. En düşük memur maaşı da 3.750 lira olacak.

İLAVE ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 374,uzman olmayanların da bin 815 liraya çıkabilecek.

65 YAŞ AYLIĞI: 643 liraya yükselebilecek.

EVDE BAKIM PARASI: Bin lira tutarındaki evde bakım aylığı, tahmine göre bin 396 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480 liradan 513,54, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 770,31 liraya ulaşabilecek.

(Takvim)