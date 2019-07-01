Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Emekliler, memurlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere 20 milyon vatandaşın geliri temmuz ayında artacak.
Temmuz'da başta emekliler ve memurlar olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
5 aylık enflasyona göre, emeklilerin zammı yüzde 4.99, memurların ve emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.
EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 926, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 192 liraya çıkabilecek. Memur emeklilerinde ise taban maaş 2 bin 544 lira olabilecek.
MEMURA 3 ZAM: Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 437,69 lira alacak. En düşük memur maaşı da 3.750 lira olacak.
İLAVE ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 374,uzman olmayanların da bin 815 liraya çıkabilecek.
65 YAŞ AYLIĞI: 643 liraya yükselebilecek.
EVDE BAKIM PARASI: Bin lira tutarındaki evde bakım aylığı, tahmine göre bin 396 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480 liradan 513,54, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 770,31 liraya ulaşabilecek.
(Takvim)
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