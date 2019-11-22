Mobil uygulamaların büyüklüğü 1.5 milyar dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk Mobil Uygulama Fuarı olma sloganıyla yola çıkan Mobilefest’in açılış törenine katıldı. Varank, “ 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. 5 senede piyasa 5 kat büyüdü, bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı” dedi.

Varank “Türkiye’deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1.5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor” diye konuştu. Mobil uygulamaların her geçen gün arttığını anlatan Varank şöyle konuştu:

YERLİLİK ARTACAK

“Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016’da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı. Türk milleti aslından bakarsanız bu işlere çok meraklı. Fakat kullandığımız uygulamaların sadece yüzde 14’ü yerli. Bu durum hem yurt içindeki firmalarımız hem de bağımsız geliştiricilerimiz için aslında büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında diyebiliriz. Örneğin bu gün neredeyse her telefonda standart olarak gelen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 9 yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından aslında piyasaya sürüldü. Ne zamanki 19 milyar dolara alıcı buldu, işte o zaman yazılımın ve yazılımcının gücü ortaya çıkmış oldu”

2 MİLYON UYGULAMA

Mobil uygulama marketlerinde bulunan uygulama sayısındaki artışa dikkat çeken Varank, “2008 yılında 500’den az uygulama varken, bugün 2 milyonun üzerinde farklı uygulama mevcut. KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu desteklere ek olarak, Ar-Ge merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara birtakım ayrıcalıklar muafiyetler tanıyoruz.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

VARANK'TAN ÖĞRENCİLERE DESTEK