Mobil uygulamaların büyüklüğü 1.5 milyar dolar
Türkiye mobil uygulamaları kullanmada dünya 8’incisi oldu. Türkiye’deki mobil uygulama büyüklüğünün 1.5 milyar dolar olduğunu anlatan Bakan Varank, yerli uygulamaların artacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk Mobil Uygulama Fuarı olma sloganıyla yola çıkan Mobilefest’in açılış törenine katıldı. Varank, “ 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. 5 senede piyasa 5 kat büyüdü, bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı” dedi.
Varank “Türkiye’deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1.5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor” diye konuştu. Mobil uygulamaların her geçen gün arttığını anlatan Varank şöyle konuştu:
YERLİLİK ARTACAK
“Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016’da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı. Türk milleti aslından bakarsanız bu işlere çok meraklı. Fakat kullandığımız uygulamaların sadece yüzde 14’ü yerli. Bu durum hem yurt içindeki firmalarımız hem de bağımsız geliştiricilerimiz için aslında büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında diyebiliriz. Örneğin bu gün neredeyse her telefonda standart olarak gelen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 9 yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından aslında piyasaya sürüldü. Ne zamanki 19 milyar dolara alıcı buldu, işte o zaman yazılımın ve yazılımcının gücü ortaya çıkmış oldu”
2 MİLYON UYGULAMA
Mobil uygulama marketlerinde bulunan uygulama sayısındaki artışa dikkat çeken Varank, “2008 yılında 500’den az uygulama varken, bugün 2 milyonun üzerinde farklı uygulama mevcut. KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu desteklere ek olarak, Ar-Ge merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara birtakım ayrıcalıklar muafiyetler tanıyoruz.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
VARANK'TAN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Düzce’den gelen kız öğrenciler, liseliler için geliştirdikleri sosyal medya uygulamasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a anlattı. Dün kapılarını açan, dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı “Mobilefest” kapsamında İstanbul’a gelen Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi öğrencileri, kendileri gibi öğrenci arkadaşları için geliştirdikleri sosyal medya uygulamasını katılımcıların beğenisine sundu. Bakan Varank’ın yakından ilgilendiği öğrenciler yatırım aradıklarını söyleyince Mustafa Varank, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yetkililerinden, öğrenciler için destek sözü aldı.
İÇİNDE DERSLER DE VAR
Liseli sosyal medya uygulamasının kurucularından Songül Özkan “Projemiz, 2015 yılında kız lise öğrencileri tarafından başlatıldı. 12’nci sınıfların mezun olup 9’uncu sınıfların dahil olduğu projede bitmez bir kaynağımız var. Konu tekrarları, yazılı çalışmalar, sorular, makaleler, hocalarımızın ders anlattığı videolar gibi birçok içerik de platform içinde mevcut.”
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