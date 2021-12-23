Moldova'dan Türkiye açıklaması

Milliyet 23 Aralık 2021 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 07:50

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye ile her zaman köklü bir beraberlikleri olduğuna dikkat çekerken, Türkiye'den daha fazla yatırım ve turist çekmek amacıyla bu dönem itibarıyla tanıtım çalışmalarını da artırdıklarını anlattı. Milliyet'in haberine göre, Seyahat acenteleri için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Croitor, "Türkiye, 30 yılın her anında yanımızda oldu. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret etti. Bu ziyarette Moldova ile Türkiye arasında stratejik ortaklık imzalandı. Bugün Türkiye'den Moldova'ya pasaport ve vize ihtiyacı yok, kimlikle gidebiliyorsunuz. Uçakla yolculuk sadece bir saat sürüyor" dedi. Türkiye ile yatırımları ve turizmi güçlendirecek hedefler koyduklarını vurgulayan Croitor, şunları söyledi:

"Moldova'nın 43 serbest ekonomi bölgesi var. İlk hedefimiz her bölgeye bir büyük Türk şirketi çekmek. Mevcutta ülkede 1.300 adet Türk şirketi çalışıyor. İkinci hedefimiz ise, Türkiye'den Moldova'ya güçlü bir bankanın gelmesi, şubeleşmesi. Son olarak ise Türk turistlerin sayısını ilk etapta 100 bine çıkarmak istiyoruz. Mevcutta 3.5 milyon nüfuslu Moldova'dan Türkiye'ye yılda 200-300 bin turist geliyor, Türkiye'den Moldova'ya ise 30 bin turist geliyor. Bizim ilişkilerimiz karşılıklı çok daha fazlasını hak ediyor. Bu açığı tanıtımlarımızla, kendimizi daha iyi anlatarak kapatmak istiyoruz."

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer ise, yaptığı konuşmada, acentelerin ülkenin tanıtımı ve karşılıklı turizm konusunda daha çok destek vermeye kararlı olduklarını dile getirdi. Gencer, "Moldova, nüfusuna oranla Türkiye için yüksek turizm potansiyeli olan bir ülke. Özellikle 1 saatlik uçuş, ulaşımın kısa olması turizm açısından çok önemlidir. Bunları fırsata çevirmek isteriz. Acenteler olarak her zaman desteğe hazır olduğumuzu belirtiyorum" dedi.

Toplantıda, başkent Kişinev başta olmak üzere çeşitli bölgelerin tanıtımı; ülkenin tarihi ve kültürel değerleri ile doğa turizminden kongre turizmine kadar sunduğu içerikler anlatıldı.