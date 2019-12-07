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Moody’s Türkiye’yi pas geçti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Moody’s’in, Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi. Diğer bir derecelendirme kuruluşu Fitch 2 Kasım’da Türkiye’nin BB- olan kredi notunu teyit etmiş, ekonomideki dengelenme konusunda ilerleme sağlanması nedeniyle negatif olan görünümü durağana yükseltmişti. 

BÜYÜME ÖNGÖRMÜŞTÜ

Ekonomistler Moody’s’ten de benzer bir adım bekliyordu. Moody’s son olarak haziran ayında Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürmüş ve not görünümünü negatifte tutmuştu. Moody’s kasım ayındaki bir raporunda ise Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri görüldüğünü belirterek, Türkiye’nin 2019 yılını yüzde 0.2 ile büyümeyle tamamlayacağını öngörmüştü. Moody’s, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından da Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek tepki çekmişti.

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