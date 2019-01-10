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Morgan Stanley, brent petrolde 2019 için yaptığı ortalama varil fiyatı tahminini 69 dolardan 61 dolara indirdi

ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyat tahminini aşağı çekti.

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Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, dünya genelinde en yaygın şekilde kullanılan Brent türü ham petrolde 2019 için yapılan ortalama varil fiyatı tahmininin 69 dolardan 61 dolara düşürüldüğü belirtildi.

ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolünün bu yılki ortalama varil fiyatı beklentisinin de 60 dolardan 54 dolara indirildiği bildirildi.

Petrol fiyatı tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlarda, küresel ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflaması ve özellikle ABD'de artan petrol arzının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, küresel petrol piyasasının dengeye kavuşması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimde kısıntı kararının 2020 için de uygulanması gerektiği kaydedildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 7 Aralık'ta Viyana'da yaptıkları toplantıda, 1 Ocak itibariyle 6 ay süreyle toplam ham petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

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