AA 24 Ekim 2021 Pazar 12:51 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 13:00

"Moskova'nın Manhattan'ı" olarak bilenen Moskova Uluslararası İş Merkezi, ticari faaliyetler, yaşam ve eğlence alanı haline geldi.

Diğer adıyla "Moskova City" olan merkez, başkent Moskova'nın göbeğinde ve Moskova Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Avrupa'nın en yüksek yapıları arasındaki gökdelenleriyle kendine hayran bırakan merkezi, her ay yüzlerce turist ziyaret ediyor.

Buradaki kulelerin bazıları, Avrupalı mimarlar tarafından tasarlanırken bazıları Türk inşaat firmalarınca inşa edildi.

Yaklaşık 4 milyon metrekareden fazla alana sahip Moskova City, yerli ve yabancı iş insanlarının adresi oldu.

Yüzlerce ofis, daire ve alışveriş merkezlerini bir arada barındıran Moskova City'de, binlerce kişi istihdam ediliyor.

- 20'DEN FAZLA GÖKDELEN BİR ARADA

Moskova City projesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de uygulamaya konuldu ancak kaynak yetersizliği nedeniyle 1995'te donduruldu.

İlk kulenin 2001'de inşa edildiği merkezde, 20 yıl içinde 20'den fazla gökdelen dikildi. Her kule kendine has isim ve yapıyla biliniyor.

Her geçen gün genişleyen Moskova City'de inşa halindeki "One Tower" kulesi, 405 metre yüksekliğinde olacak. Ancak şimdilik merkezin en yüksek "Federasyon" kulesi, 374 metre yükseklikle dikkati çekiyor.

- "OKO" KULESİ, TÜRK ŞİRKETİNCE İNŞA EDİLDİ

Moskova City'deki, Türkçede göz anlamına gelen "Oko" kulesinde, Avrupa'nın en yüksek açık gözlem noktası olarak kabul edilen "Buradan daha yüksek aşk" gözlem platformu bulunuyor.

Bu platform, kulenin en tepesinde açık havada bulunmasıyla da dikkati çekiyor.

Yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip bu kule, Türk firması tarafından 2015'te inşa edildi.

Buradaki gözlem platformunu, her ay yüzlerce turist, Moskova'ya 354 metre yükseklikten bakabilmek için ziyaret ediyor.

Gözlem noktasında binlerce fotoğraf çekiliyor, evlenme teklifleri yapılıyor. Gençler, burada özel günlerini kutluyor.

- "Bu merkez, Rusya'nın sembolü oldu"

Profesyonel turist rehberi Andrey Privolihin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova City'nin birçok işletmeyi bir arada bulundurduğunu belirtti.

Merkezin, Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından inşa edildiğine işaret eden Privolihin, "Bu merkez, Rusya'nın yeni ekonomiye geçtiği zamanda oluşturuldu, Rusya'nın sembolü oldu." dedi.

"Oko" kulesini de çok sayıda turistin ziyaret ettiğini dile getiren Privolihin, "Burası, benzeri olmayan bir yer. Düğün esnasında damat ile gelin buraya geliyor, fotoğraf çektiriyor, birlikte yaşayacağı kenti izliyor. Burası turistlerde olumlu izlenimler bırakıyor." diye konuştu.

- "RUSYA'DA BUNUN GİBİ YERLERİN OLMASI ÇOK GÜZEL"

Ziyaretçi Svetlana Saburova da merkezi çok beğendiğini ifade ederek "Gittiğim ülkelerde ilk önce gözlem kulelerini ziyaret etmeye çalışıyorum. Şehrin güzel manzarası hoşuma gitti. Moskova ve Rusya'nın ne kadar büyük olduğunu buradan görebiliyoruz." diye konuştu.

Dmitriy Saburov ise "Rusya'da bunun gibi yerlerin olması çok güzel. Ülkemiz ve kente gelen misafirlere gösterebileceğimiz yerlerin olması sevindirici. Buranın manzarası çok güzel. Arkadaşlarıma buraya gelmeyi tavsiye edeceğim." dedi.