29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6841
  • 6,3796
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. 
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Türkiye-Rusya arasında kritik 'İdlib' görüşmesi

Türkiye-Rusya arasında kritik 'İdlib' görüşmesi

Bakanlık açıkladı: Toprak altında gömülü şekilde bulundu

Bakanlık açıkladı: Toprak altında gömülü şekilde bulundu

Merkel tatile çıktı! Yanına aldığı kitap olay oldu

Merkel tatile çıktı! Yanına aldığı kitap olay oldu

Sel sonrası bölgede yeni tehlike: Yılanlar...

Sel sonrası bölgede yeni tehlike: Yılanlar...

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

AB'den İsrail'e tepki: Derhal durdurun!

AB'den İsrail'e tepki: Derhal durdurun!
 

POPÜLER HABERLER

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Hayatını kurtardı! Şimdi yanından ayrılmıyor...

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA