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Ekonomi

Başkan Erdoğan yetkisini kullandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yüzde 122,9 olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacak.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan yetkisini kullandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

YÜZDE 50 ORANINDA İNDİRME YETKİSİNİ KULLANDI

Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

YÜZDE 61,5 OLARAK UYGULANACAK

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi. Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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