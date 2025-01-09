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Ekonomi

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira olduğunu duyurdu.

9 Ocak 2025 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak olan bedelli askerlik ücreti açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" denildi.

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