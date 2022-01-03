star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:26

Çin Ulusal Nükleer Kurumu tarafından geliştirilen deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST) reaktörü, 70 milyon santigrat bugüne kadarki en uzun süre olan 20 dakika (1056 saniye) boyunca çalıştı.



Bilim adamları, makinenin, güneşte doğal olarak meydana gelen reaksiyonları taklit ederek insanlığı "sınırsız temiz enerji" oluşturmaya bir adım daha yaklaştıracak olan nükleer füzyonun gücünden yararlanmaya yardımcı olacağını umuyor.

"MUAZZAM MİKTARDA ENERJİ"

Şinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, HL-2M olarak adlandırılan 'yapay güneş' projesinde, atomlar birleştiğinde muazzam miktarda enerji üretiliyor.

Chengdu'daki Güneybatı Fizik Enstitüsü'ndeki (SWIP) bir füzyon reaktörü, 150 milyon santigrat dereceden fazla, yani Güneş'in çekirdeğinden 10 kat daha sıcak hale geliyor.

Sistem sıcaklığı plazma, mıknatıslar ve süper soğutma teknolojisi ile muhafaza edilir. Tokamak, kontrollü termonükleer füzyon gücü üretmek için geliştirilen çeşitli manyetik hapsetme cihazlarından biridir.

EAST, geçtiğimiz mayıs ayında 120 milyon santigrat derece sıcaklıkta 101 saniye çalışarak bir rekora imza attı. Son rekorun, geçen hafta Çin Bilimler Akademisi (ASIPP) bünyesindeki Plazma Fiziği Enstitüsü tarafından yeni bir test yapılacağı yönündeki açıklamalardan sonra geldi.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, "Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor." dedi.

Bununla birlikte, füzyon reaktörleri henüz gelişme aşamasında. Şinhua'ya göre iki ana zorluk, sıcaklığı 100 milyon santigrat derecenin üzerinde tutmak ve uzun süre sabit bir seviyede çalıştırmaktır.

Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi fizik bölümü müdürü Li Miao, son deneyin, sıcaklık uzun süre sabit bir seviyede tutma hedefine ulaştığı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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