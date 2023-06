Muazzam Türk hamlesi: Türkiye ile kimsenin inanmadığı projeleri hayata geçirdik

Türk dünyası ile güçlü bağlar kuran Türkiye, Azerbaycan ile stratejik müttefik.

"İki devlet bir millet" anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sık sık vurguluyor.

İki ülke, her koşulda maddi ve manevi birbirinin yanında, birbirlerine destek oluyor.

Gerek Azerbaycan'ın Sovyetlerden ayrıldıktan sonra bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olması, gerek Karabağ Zaferi'ndeki birlikteliğimiz, gerekse 6 Şubat depreminde Azerbaycan'ın hem maddi hem manevi olarak yanımızda olması kardeşliğimize ve dostluğumuza birer örnek.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, iki ülke kardeşliğini siyasi ve ekonomik ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan-İlham Aliyev dostluğunu TRT Haber'e anlattı.

"BİZ OĞUZ BOYUNDAN OLAN BİR BABANIN, DEDENİN EVLATLARIYIZ"

Büyükelçi Reşad Memmedov, milletlerimiz arasındaki kardeşliğin bin yıllık bir tarihinin olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi.

"12. asırda Türklerin kurduğu Selçuklu Devleti bizim ortak devletimizdi. Ondan sonra kardeşlerimizin bir kısmı Osmanlı Devleti'ni kurdu biz başka devletler kurduk. Bu da demek oluyor ki sözün asıl manasında biz bir babanın evlatlarıyız. Oğuz boyundan olan bir babanın, dedenin evlatlarıyız. "

"ALİYEV'İN YAKIN DOSTU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEMESİ ONUN EN DOĞAL HAKKI"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında farklı bir dostluğun olduğuna vurgu yapan Memmedov, "Bu sadece iki kardeş devletin cumhurbaşkanları değil şahsi bir ilişkilerin yer aldığı lider dostluğudur. Güçlü liderlerimizdir, görev liderlerimizdir. " dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev her zaman hem şahsi dostu olan hem de devlet başkanı nezdinde Erdoğan ile iyi ilişkiler kurmuş cumhurbaşkanı özelinde Erdoğan'ı destekledi. Seçimden önce de seçimden sonra da destekledi. Bu onun doğal hakkı, hem dostu olarak hem iyi ilişkiler kurmuş bir cumhurbaşkanı olarak. "

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KİMSENİN İNANMADIĞI PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİ"

Erdoğan ve Aliyev'in yönetiminde bu devirde halkların çok şey kazandığını söyleyen Büyükelçi Reşad Memmedov, iki ülke ilişkilerinin çok derinleştiğini, önlerindeki birçok sorunun halledildiğini ifade etti.

"Biz ülkelerimiz arasında çok değerli çok önemli olan transmilli projeleri hayata geçirdik." diyen Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, söylerine şöyle devam etti:

"Biz kimsenin inanmadığı Bakü Tiflis Erzurum'u, Bakü Tiflis Ceyhan'ı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu'nu, TANAP'ı yaptık. Bu cumhurbaşkanlarının yönetimi neticesinde 30 seneye yaklaşık işgal altında olan Azerbaycan'ın Karabağ'ı yeniden Azerbaycan'a kazandırdı ve toprak bütünlüğümüz sağlandı ve 1 milyona yakın göçmenimiz kendi topraklarına dönme şansını elde etti. Bu kardeşliğin tarih ölçümünde önemli faydaları oldu."

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI KÖKÜMÜZE, TARİHİMİZE DÖNÜŞ OLAN BİR TEŞKİLATTIR"

Dünyada birçok uluslararası teşkilatın varlığından bahseden Büyükelçi Reşad Memmedov, en doğal teşkilatın Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu söyledi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini şu sözlerle ifade etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı tek milletin teşkilatıdır. Bu, halkların, milletlerin istediği arzuladığı teşkilattır. Bu kökümüze, tarihimize dönüş olan ve tarihimizle bağlı olan bir teşkilattır. Biz bu teşkilat çerçevesinde hem uluslararası teşkilatlarda ortak bir görüş ortaya koyuyoruz. Her yıl toplantılar yapıyoruz. Ortak alfabe, ortak ekonomik siyaset vs işler görüşülüyor. Onlardan biri de ortak fonun kurulmasıdır. Bu fon, devletlerimizin her birinin katkısıyla oluşturulacak. Devletlerimizin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacak bir projedir."

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE OMUZ OMUZA DURARAK HAZAR DENİZİ'Nİ AKDENİZ'LE BİRLEŞTİRDİK"

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve iş birliğiyle tarihi İpek Yolu'nun kurulması istikametinde çok büyük projeler hayata geçirildi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, iki ülkenin omuz omuza mücadelesine vurgu yaptı:

"Biz Azerbaycan ve Türkiye olarak omuz omuza durarak, el ele tutarak Hazar Denizi'ni Akdeniz'le birleştirdik. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattıyla Orta Asya devletlerinin kendi karbohidrojen kaynaklarını Hazar Denizi üzerinden Akdeniz'e aktarması için imkanlar oluşturduk."

Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü Tiflis Kars Demir Yolu projesine başlarken dünyanın hiçbir kurumunun yatırım yapmadığını söyleyen Memmedov, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin kendi maddi imkanlarını seferber etmesiyle bu projenin oluşturulduğunun altını çizdi ve "Türkiye'nin zorlu iklim şartlarında yani dağların altından tüneller çekmesiyle Londra ile Çin'i tren yoluyla birleştirebildik." dedi.

"ZENGEZUR AZERBAYCAN'IN EN DOĞAL HAKKI"

Türkiye ile Azerbaycan Zengezur Koridoru ile birbirine bağlanacak. Bu koridorun çalışmaları hızla devam ediyor, yavaş yavaş sona yaklaşılıyor.

Büyükelçi Reşad Memmedov, Zengezur'un öneminden tarihe not düşerek bahsetti:

"Zengezur bizim doğal hakkımız. 1920'de Sovyetler Birliği devrinde elimizden alınıp Ermenistan'a verilmiş ve Türkiye'nin Azerbaycan sınırında bir set kurulmuş, engel olunmuş bir toprak."

"ZENGEZUR İLE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASI 38 KİLOMETREYE İNECEK"

"Zengezur Koridoru'yla birlikte Türkiye ile Azerbaycan arasının 38 kilometreye ineceğini söyleyen Memmedov, "Bu Türkiye'nin Asya ile ticaret bağlantısı için de önemlidir. Türkiye, doğu ile batı arasında bağlantısını kuracaktır." dedi.

Zengezur Koridoru projesinin Ermenistan'ın kendi güvenliğini temin edebilmesi açısından da önemli olduğunun altını çizen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Zengezur Koridoru aslında Ermenistan'ın gelişmesi için geleceği için bağımsızlığını temin etmesi için güvenliğini temin etmesi için para kazanmak için de iyi bir proje. Ancak Ermenistan, son 30 yılda birçok proje kaybetti. Bu projeler Ermenistan'dan değil Gürcistan üzerinden geçerek hem Türkiye, hem Karadeniz hem de Akdeniz'e geldi. Bunu da kaybederse Ermenistan'ın başka bir projesi tarih için kalmayacak."