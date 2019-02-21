Bakan Albayrak: Mükelleflerin KDV iadeleri 10 günde tamamlanacak Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun' dedi.