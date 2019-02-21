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Bakan Albayrak: Mükelleflerin KDV iadeleri 10 günde tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

YENİ KDV DÜZENLEMESİ

KDV iadesi ön kontrol raporuna göre, iade talebinin kabul edilen kısmının yarısı 10 gün içinde mükellefe ödenecek.

 

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