TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, TürkMedya Finans Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"GELENEKSEK FİNANS MODELLERİ YERİNİ DAHA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARA BIRAKIYOR"

Finans dünyasının geleceğine dair vizyon ve beklentilerini paylaşmak üzere bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirten TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, "Dünyada ve ülkemizde finans sektörü dijital dönüşümün ve teknolojik yeniliklerin etkisiyle büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği hepimizin malumu. Geleneksel finans modelleri yerini daha esnek daha yenilikçi ve daha kapsayıcı yaklaşımlara bırakıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise finansal teknolojiler ve sürdürülebilirlik geliyor" dedi.

"AMAÇ İŞ BİRLİĞİ VE PAZARI BÜYÜTMEK OLMALI"

Dijital kanallarda hizmet vermek kolaylaştığına dikkat çeken Financell Genel Müdürü Korhan Bilek, "Finans dünyasında değişim ve dönüşümün hızlanarak devam ettiğini görüyoruz. Kredi alanında banka dışı finans sektörünün ana oyuncularından birisiyiz. Yabancıların sevdiği bir terim var, 'Yıkıcı Teknolojiler', bu bizce sağlıklı bir bakış açısı değil. Amaç iş birliği ve pazarı büyütmek olmalı" ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI VARLIKLARINA YÖNELİK TALEP ARTTI

Türk Lirası varlıklara yönelik talebin artmasının beklentileri olumlu etkilediğine vurgu yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Küresel ekonomi yön ararken, Orta Vadeli Program ülkemiz için güvenli bir yol haritası olmuştur. Bankacılık sektörümüz, ekonomimizin güçlü ve dayanaklı bir şekilde ilerlemesine destek vermeye devam etmektedir. Kredi büyümesi para politikalarının etkisiyle yavaşlamıştır. Enflasyon ve faizdeki düşüş beklentisi, ticaret hacmindeki toparlanma, yumuşak iniş kapsamında alınan tedbirler sayesinde ani duruş riski azalmış, normalleşme süreci devam etmektedir. Yılbaşından bu yana Türk Lirası kredilerde %24, toplam krediler %33 artarak enflasyonun altında bir kredi büyümesi görülmüştür, bu da enflasyonla mücadeleyi destekleyici bir etki oluşturmuştu" dedi.