Murat Şahsuvaroğlu: Hurda teşviki çok kıymetli bir adım, şimdi en büyük beklenti faiz düşüşü

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hurda teşviki limitleri %50 civarında arttırılarak, özellikle 10.000 TL ve 8.000 TL indirim yapılacak sıfır otomobil sayısı arttırıldı. Hurda teşviki konusunda atılan bu adımı Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, TM Dijital Haber Merkezi’nden Hasan Aytekin’e değerlendirdi.

Yapılan düzenleme ne getirdi?

“BU BİZE İYİ BİR FIRSATTIR”

“Hurda teşvikinde 46.000 TL’ye kadar olan rakam 70.000 TL’ye çıktı” diyen Şahsuvaroğlu, “ÖTV matrah tutarı 70.000 TL olan araçlar 10.000 TL hurda teşviki kullanılabilecek, dolayısıyla bu bize iyi bir fırsattır” dedi. Bu indirimin tüketiciye yansımasında anahtar teslim 107.000 TL’ye kadar olan fiyatlı araçlarda yaklaşık 10.000 TL indirim uygulaması söz konusu olduğunu söyleyen Şahsuvaroğlu, anahtar teslim 190.000 TL’ye kadar olan araçlarda destek de 8.000 TL’ye yükseltildiğine dikkat çekti.

8.000 TL indirimin ise 120.000’e kadar olan araçlarda uygulanabileceğini, 120.000 TL üzeri araçlarda da 3.000 TL hurda teşviki olacağını belirten Şahsuvaroğlu, “Hurda teşvik matrahlarını, ÖTV matrahlarına eşitleyen, bu adımı biz çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Şahsuvaroğlu, “ Bu adımı atan sektörümüze can suyu vermeye devam eden, Hem Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, hem Gelir ve İdare Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

OYDER’in bundan sonraki gündemi nedir?

“FAİZ HADLERİ DÜŞMESİ ÖNEMLİ”

“Ticaretin açılmasının önündeki en büyük engel mevduat faizleridir” diyen Şahsuvaroğlu, insanların bu etkiyle birikimlerini araca ve konuta dönüştürmekten kaçındığını söyledi. Faizlerin orta vadede düşmesini bekliyoruz diyen Şahsuvaroğlu, bu düşüşle sektörün kendini daha hızlı şekilde toplayacağını belirtti.

Faiz düşüşünün otomotiv sektörünün hayati önem taşıyan konulardan biri olduğuna dikkat çeken Şahsuvaroğlu, bu konuda beklenti içinde olduklarını ifade etti. Faizlerin düşüşünün sektörün kan kaybının önüne geçeceğini belirten Şahsuvaroğlu, sektöre sağlanacak uygun faizli kredilerin sektörün sağladığı istihdamı da koruyacağını söyledi.

“4,5 SENE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ”

Seçimsiz yaşanacak 4,5 senenin çok önemli bir süre olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, Hükümet’in uygulayacağı yapısal reformlarının Türkiye’yi geleceğe taşıyacağını söyledi. “Bu çalışmalara olan inancım sonsuzdur” diyen Şahsuvaroğlu, “OYDER olarak bütün çalışmaların yanındayız, desteklemeye devam edeceğiz. “ dedi.