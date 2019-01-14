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'Müteahhitlerin yıldızları parladı'

Dünyanın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, “Türk müteahhitlerin yıldızı parladı. Sektör, 2018’de 261 proje üstlenerek 19.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır” dedi. 

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörünün yıllardır Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil ettiğini söyledi. Sektörün Türk bayrağını dünyanın birçok bölgesinde dalgalandırdığını ve ülkeye ciddi bir gelir kazandırdığını kaydeden Pekcan, “Müteahhitlik sektörümüz, 2018’de 261 proje üstlenerek 19.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor” dedi. 

NİTELİKLİ PROJELER 

Sektörün ortalama proje bedelinin 75 milyon dolar olarak kaydedildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: “2018’de en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2.9 milyar dolar ile kara yolu-tünel-köprü, 2.2 milyar dolar ile askeri tesis, 1.9 milyar dolar ile demir yolu ve 1.6 milyar dolar ile havalimanı olarak görülmekte. Ülkemizin kümülatif olarak en fazla proje üstlendiği konut sektörünün 2018 yılında ilk beşte yer almaması, konutun yerine daha katma değerli sektörlerin ilk beş sırada bulunması, esasen ülkemiz firmalarının yurt dışında daha nitelikli ve niş projeler üstlendiğinin bir göstergesi.” 

Türk müteahhitlik sektörünün 1972’den bugüne kadar yurt dışında 378.9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anlatan Pekcan, sektörün söz konusu dönemde 123 farklı ülkede 9 bin 600’e yakın projeye imza attığını söyledi. Pekcan, 2002 yılından bugüne kadar 329.1 milyar dolarlık proje üstlenildiğini belirtti.

YENİ PAZARLAR İÇİN 

Pekcan, sektörün geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir’de proje üstlendiğini kaydetti. Sektörün Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Katar pazarlarında yeniden güçlü bir şekilde yer almasının önemini işaret eden Pekcan, Sudan ile Polonya gibi pazarlarda ciddi bir büyüklüğe ulaşılmasının da geleceğe yönelik beklentilerini artırdığını dile getirdi. Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğunu anlatan Pekcan, “Bu durum ülkemiz müteahhitlerinin pazarların dışına çıkarak, portföyüne yeni pazarlar eklediğinin göstergesidir” dedi. 

110 FARKLI ÜLKEDE ÇALIŞTILAR

Teknik müşavirlik sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Pekcan, söz konusu sektörün küresel sıkıntılara rağmen 2018 yılında çok önemli bir performans gösterdiğini ve 61 projede 143 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını söyledi. Pekcan, sektörün kümülatif olarak, bugüne kadar, 110 farklı ülkede 2,1 milyar dolarlık proje üstlendiğini sözlerine ekledi. 

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