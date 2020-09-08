Nakdi destek ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği sorgulama e Devlet

08 Eylül 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 13:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başladığını bildirdi. Peki nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Pandemi sürecinde ödemeleri uzatılan Nakdi ücret desteği sorgulama e Devlet sayfasından paranızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan işverenler işçileri ücretsiz izne çıkarmıştı. Devlet, ücretsiz izne çıkanlara nakdi ücret desteği sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi. Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA E DEVLET SAYFASI

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başladı. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.

Nakdi ücret desteği nedir? Nakdi ücret desteği ne demek?