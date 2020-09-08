08 Eylül 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 13:36

Mart ayında başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maddi olarak zor duruma düşen işverenlerin ücretsiz izne çıkardığı çalışanlara veriliyor. Normalleşme sürecinde bu ödemelerin süresi uzatıldı. Peki, Nakdi ücret desteği nedir? Nakdi ücret desteği ne demek? Nakdi ücret desteği ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneği'nden yararlanamayan, Mart ayında iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olanlar bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Nakdi ücret desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılanlar Nakdi ücret desteğinden faydalanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı tarafından bu ödemeler Eylül ayına kadar uzatılmıştı. Peki nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Pandemi sürecinde ödemeleri uzatılan Nakdi ücret desteği sorgulama e Devlet sayfasından paranızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan işverenler işçileri ücretsiz izne çıkarmıştı. Devlet, ücretsiz izne çıkanlara nakdi ücret desteği sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi. Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

Nakdi destek ödemeleri başladı! Nakdi ücret desteği sorgulama e Devlet

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.