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Nevşehir’e özel  tohum merkezi

Türkiye’nin patates merkezi Nevşehir’e tohumculuk sertifikasyon merkezi kurulacak. Böylece türün ıslah ve üretimi kontrol altına alınacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye’nin ilk özel tohum sertifikasyon merkezinin Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Nevşehir’de kurulacağını bildirdi. Varank, Nevşehir’in Kavak beldesindeki yer altı doğal soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

DİREKSİYONA GEÇTİK

Türkiye genelinde hasat edilen patates ve limonun önemli kısmının, yılın belirli dönemlerinde muhafaza edildiği 1,5 milyon ton depolama hacmine sahip yer altı depolarının özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, patates ayıklama ve yükleme aracının da direksiyonuna geçti. Varank, incelemelerinin ardından tohumculukta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.    

BİR DEPOCULUK ŞEHİRİ

Varank, ülke genelindeki tohumların sertifikasyonu, ıslahı ve üretiminin de bu merkezde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Varank, şunları kaydetti: “Tohumculuğu önemsiyoruz. İnşallah Türkiye’de, tohumun sertifikalandırılmasını da sağlayacak ilk özel merkezi Nevşehir’de kuracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Burada patates ve narenciye depolamaya yönelik lisanslı depoculuk kurmak için bakan arkadaşlarla girişimlerde bulunacağız. Türkiye’nin buraları bilmesi lazım. Burası bir depoculuk şehridir.”

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