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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 89,44 puan (yüzde 0,35) düşüşle 25.250,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,34 puan (yüzde 0,59) azalışla 2.750,79 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 66,15 puan (yüzde 0,88) değer kaybıyla 7.430,74 puandan kapandı.

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