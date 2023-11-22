İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7578
  • EURO
    31,4446
  • ALTIN
    1847.54
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalışla 35.088,29 puana indi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 01:35 - Güncelleme:
New York borsası düşüşle kapandı
ABONE OL

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların ardından pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalarak 4.538,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 14.199,98 puana geriledi.

Fed'in 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatinde olduğu belirtildi.

Fed tutanaklarının ardından ve 10 yıllık enflasyon korumalı tahvil ihracına talebin zayıf kalması sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,39 seviyelerine geriledi.

ABD'de bazı büyük perakende şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Bu şirketlerden ev tadilatına yönelik ürünler satan Lowe's, bu yıl satışların yüzde 5 düşeceği tahmininde bulundu. Satış beklentilerini bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize eden şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Elektronik eşyalar satan perakende zinciri Best Buy'ın da satışların bu yıl yüzde 6 ile yüzde 7,5 arasında azalacağı tahmininde bulunması sonrası hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Perakende zinciri Kohl's'un hisseleri yılın üçüncü çeyreğinde satışların beklenenden fazla azalmasıyla yüzde 9'a yakın değer kaybederken, giyim ürünleri satan American Eagle'ın hisseleri de yüzde 16 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları ekimde yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2010'dan bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.

  • New York borsası
  • düşüş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.