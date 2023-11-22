New York borsası düşüşle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların ardından pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalarak 4.538,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 14.199,98 puana geriledi.

Fed'in 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatinde olduğu belirtildi.

Fed tutanaklarının ardından ve 10 yıllık enflasyon korumalı tahvil ihracına talebin zayıf kalması sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,39 seviyelerine geriledi.

ABD'de bazı büyük perakende şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Bu şirketlerden ev tadilatına yönelik ürünler satan Lowe's, bu yıl satışların yüzde 5 düşeceği tahmininde bulundu. Satış beklentilerini bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize eden şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Elektronik eşyalar satan perakende zinciri Best Buy'ın da satışların bu yıl yüzde 6 ile yüzde 7,5 arasında azalacağı tahmininde bulunması sonrası hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Perakende zinciri Kohl's'un hisseleri yılın üçüncü çeyreğinde satışların beklenenden fazla azalmasıyla yüzde 9'a yakın değer kaybederken, giyim ürünleri satan American Eagle'ın hisseleri de yüzde 16 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları ekimde yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2010'dan bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.