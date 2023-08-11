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Ekonomi

New York borsası enflasyon verilerinin ardından güne düşüşle başladı

New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verileri sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 16:58 - Güncelleme:
New York borsası enflasyon verilerinin ardından güne düşüşle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi 70 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,18 azalışla 35.111,36 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalarak 4.450,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 13.633,65 puana geriledi.

ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen üretici fiyatı verilerinin ülke ekonomisindeki yapışkan enflasyon endişelerini artırdığını belirtti.

Verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde henüz zafer ilan etmeye hazır olmadığını hatırlattığını kaydeden analistler, temmuz ayı üretici enflasyonu raporunun başka bir faiz artırımını savunmak için Fed'e neden verdiğini söyledi.

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