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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:52
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,30 artışla 27.791,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 3.360,96 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 azalışla 10.968,36 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararnameyi imzalamasının ardından yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınındaki yavaşlama, teşvik paketine yönelik beklentiler ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dair gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Trump, hafta sonu, Kovid-19 salgınına yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzalamıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise bugün katıldığı bir televizyon programında, teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını belirterek, "Masaya daha fazla para koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin arasındaki gerilimde ise son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 5 milyon 889 bine yükseldi.

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