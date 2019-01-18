New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
- AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,73 artışla 24.547,18 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.654,36 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 7.134,10 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD'nin Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini düşüreceğine ilişkin haberlerin yalanlanmasına karşın piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini belirtti.
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