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Ekonomi

Nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu.

AA16 Mayıs 2023 Salı 10:29 - Güncelleme:
Nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.

Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

Nisanda konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 olarak belirlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.

(Sürecek)

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