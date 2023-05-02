Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Nisan ayının sona ermesiyle birlikte TUİK'in enflasyon tahmini için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılı Nisan ayı yıllık enflasyon rakamları için ekonomistlerin olasılık tahminleri de açıklandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTISI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı için katılımcıların olasılık tahminleri de açıklandı.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre; Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi (Yüzde) - Aylık Beklenti (Yüzde) - Gerçekleşme (Yüzde)

Ocak 44,55 - 3,66 - 6,65

Şubat 51,57 - 3,52 - 3,15

Mart 49,56 - 2,86 - 2,29

Nisan 46,26 - 2,65-

NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 2-3'ünde açıklanıyor.

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs'ta saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.