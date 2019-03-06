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Norveç basını: Vana Almanların elinde, baştan İngiltere olmak üzere bütün Avrupa tehlikede

Norveç basını, “gaz vanasının Almanların elinde olmasına” tepki gösterdi. Yazıda, bu durumun Avrupa ülkelerine, özellikle de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak üzere olan İngiltere’ye çok zor zamanlar yaşatabileceği belirtildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gaz tüketimi günbegün artan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kıtanın enerji ihtiyacını karşılaması mümkün olmayan Avrupa, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 hatlarına duyduğu ihtiyacı tartışıyor.
 
Söz konusu projelerin Baltık Denizi’nin altından geçerek direkt olarak Rusya’dan Almanya’ya geçeceğini ve bu durumun bir Berlin-Moskova ittifakı oluşturabileceğini masaya yatıran Norveç basını, bunun bazı sorunlar doğurabileceğini yazdı.
 
“VANA ALMANLARIN ELİNDE, BAŞTAN İNGİLTERE OLMAK ÜZERE BÜTÜN AVRUPA TEHLİKEDE”
 
Toplam kapasitesinin yıllık 110 milyar metreküp olduğu belirtilen Kuzey Akım-2’nin Almanya’nın yıllık üretimi olan 87 milyar metreküpten fazla bir miktar taşıyabildiğinin anlatıldığı yazıda, gaz vanalarının Almanya’nın elinde olacağı ve bu durumun diğer Avrupa ülkelerine, özellikle de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak üzere olan İngiltere’ye çok zor zamanlar yaşatabileceği belirtildi.
 
Avrupa genelinde gaz tüketiminin hızla arttığı ve buna karşın kömür madenleri ile nükleer enerji santrallerinin bir bir kapanmakta olduğu hatırlatılırken, Avrupa’nın sırtını yalnızca güneş ve rüzgâr enerjisine yaslamasının mümkün olmadığı kaleme alındı.
 
“AVRUPALI GENÇLER, ELEKTRİĞİN BAKKALDAN ALINAN BİR ŞEY OLDUĞUNU SANIYOR”
 
Tam kapasite çalışan bir Kuzey Akım-2 hattının bütün Avrupa Birliği’nin gaz açlığını doyurmaya yeteceği bildirilirken, söz konusu haberde Avrupalı gençlerin konu hakkındaki düşünce tarzları sert bir dille eleştirildi.
 
Petrol, gaz ve kömürün tamamen yasaklanması için mücadele eden gençlerin “işlerin nasıl yürüdüğüne dair hiçbir fikri olmadığını” belirten Norveç basını, “İhtiyacımız olanın ne olduğunun farkında değiller, çünkü elektriğin bakkaldan alınan bir şey olduğunu ve sınırsız miktarda alınabildiğini sanıyorlar. Bu gençlerin bizi götürebileceği tek yer, Afrika’nın kaosudur.” satırlarına yer verdi.

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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