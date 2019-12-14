Noter satışlarında bloke sistemi yolda
Noter satışlarında dolandırıcılığın önüne geçmek için ‘bloke’ sistemi getiriliyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin “Bloke edilen paraya satış bitene kadar müdahale edilemeyecek” dedi.
Noterlerde yaşanacak dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı yeni önlem geliyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni bir çalışma içinde olduklarını belirterek, ‘bloke’ sistemini yürürlüğe alacaklarını söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Anadolu Sohbetleri’ programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cin, “Yaptığımız çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Bloke edilen paraya alıcı ve satıcı müdahale edemeyecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Bu uygulamaya da büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçeceğiz” dedi.
PARMAK İZİ OKUYACAK
Cin, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması için çalışmaların da sürdüğünü bildirdi. Adalet Bakanlığının iki yılda bir yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde, yeni noterliklerin kurulup kurulmayacağına karar verildiğini söyleyen Cin, “Bakanlığımız, 129 yeni noterlik kurulmasına karar verdi. Bakanlık, bunu noterlik işlem sayılarındaki artışa göre belirliyor” dedi.
KREDi KARTI iLE ÖDEME iMKANI
Türkiye’de 2 bin 60 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık bin 700 noter bulunduğunu belirterek, böylece vatandaşların oturdukları yerlerde bu hizmetten faydalanabildiğini söyledi. Vatandaşların noterliklerde kredi kartı kullanılmasına yönelik talepleri olduğunu hatırlatan Cin, “Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız” dedi. Türkiye’de 2 bin 60 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık bin 700 noter bulunduğunu belirterek, böylece vatandaşların oturdukları yerlerde bu hizmetten faydalanabildiğini söyledi. Vatandaşların noterliklerde kredi kartı kullanılmasına yönelik talepleri olduğunu hatırlatan Cin, “Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız” dedi.
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