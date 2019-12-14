Noter satışlarında bloke sistemi yolda

Noterlerde yaşanacak dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı yeni önlem geliyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni bir çalışma içinde olduklarını belirterek, ‘bloke’ sistemini yürürlüğe alacaklarını söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Anadolu Sohbetleri’ programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cin, “Yaptığımız çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Bloke edilen paraya alıcı ve satıcı müdahale edemeyecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Bu uygulamaya da büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçeceğiz” dedi.

PARMAK İZİ OKUYACAK

Cin, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması için çalışmaların da sürdüğünü bildirdi. Adalet Bakanlığının iki yılda bir yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde, yeni noterliklerin kurulup kurulmayacağına karar verildiğini söyleyen Cin, “Bakanlığımız, 129 yeni noterlik kurulmasına karar verdi. Bakanlık, bunu noterlik işlem sayılarındaki artışa göre belirliyor” dedi.