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Ekonomi

Ocak ayında en çok artan ve en çok düşen fiyatlar belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 30,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde görüldü.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Ocak ayında en çok artan ve en çok düşen fiyatlar belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı30,43
Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri28,63
Dişçilik ücreti25,8
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı25,48
İçkiler24,37
Ev aletlerinin onarımı18,51
Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı17,37
Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı14,24
Patates ve bazı yumru bitkiler14,05
Yiyecek hizmetleri12,52

Ocakta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çocuk giyim-4,19
Kadın giyim-3,05
Erkek giyim-1,41
Şeker-1,07
Kadın ayakkabısı-0,22
Peynir0,16
Taze süt0,68
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri0,87
Tereyağı1,52
Un ve diğer tahıllar1,92

  • tüketici fiyatları
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