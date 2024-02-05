Ocak ayında en çok artan ve en çok düşen fiyatlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 30,43 Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri 28,63 Dişçilik ücreti 25,8 Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 25,48 İçkiler 24,37 Ev aletlerinin onarımı 18,51 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 17,37 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 14,24 Patates ve bazı yumru bitkiler 14,05 Yiyecek hizmetleri 12,52

Ocakta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: