OGM personel alımı 2022 başvuruları başlıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5000 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. OGM personel alımı başvuruları, belirtilen tarihler arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. OGM personel alımı için İstanbul'a 74, İzmir'e 113, Ankara'ya 128, Kastamonu'ya ise 270 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki OGM personel alımı 2022 başvuru ne zaman? İşte OGM personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuruları Nisan ayının 11'i ile 15'i arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı başvuruları için adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak tamamlayabilecek.

Başvuru için adayların https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İŞKUR adresine girip "İşyeri Unvanı" yazan bölüme "Orman Genel Müdürlüğü " yazarak arama tuşuna basması yeterli.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı alımı yapacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları yayımlandı.

En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, KPSS puan şartı aramıyor.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.