Öğrenci kredi geri ödemeleri başladı mı? Öğrencilerin Nisan burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:56

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversite öğrencileri de okula ara verip ailelerinin yanına dönmüştü. KYK yurt ve kredi ücretlerinin geri iade edileceği bilgisini kısa bir süre önce Başkan Erdoğan vermişti. Öğrenciler kredi geri ödemelerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. Öğrenci burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenci burs ve kredi Nisan ödemeleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

KREDİ BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Öğrencilerin kredi geri ödemeleri 6 Nisan Pazartesi itibarıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden öğrencilerin Nisan ayı kredi/burs ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız.' açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmadıklarını ve öğrencilerin kredi geri ödemelerini, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan erteleyebileceğini açıklamıştı.

KYK BURS VE KREDİLERİ KESİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan burs ve kredilerle ilgi olarak ise “Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek .dedi