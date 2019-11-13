24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7766
  • 6,3618
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Öğretmene tren ve kargoda indirim 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 24-30 Kasım’da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını, PTT tarafından ise 18-22 Kasım döneminde APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kampanyalardan birinin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından planlandığı bilgisini veren Turhan, kuruluşun geçen yıl 4 bin 567 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yapmasını sağladığını hatırlattı. Turhan kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını söyledi. 

 

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Başkan Erdoğan ABD'de!

Başkan Erdoğan ABD'de!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA