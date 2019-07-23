31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6874
  • 6,3581
  • 260.013
  • 102518
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Plan dahilinde 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörülüyor.

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

Zelenski´den büyük övgü: Türklerle çalışın

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

Gümrük kapılarında yeni dönem

Gümrük kapılarında yeni dönem

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Kuytul'a yeni dava: 20 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Fatih´te dehşet anları... Taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA