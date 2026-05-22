22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
  Otomotiv devinde güvenlik sorunu! Binlerce aracı geri çağrıldı
Otomotiv devinde güvenlik sorunu! Binlerce aracı geri çağrıldı

Hyundai Motor Company, frenlerin beklenmedik şekilde devreye girmesine yol açabilecek yazılım hatası nedeniyle ABD'de 421 bin 78 aracı geri çağırma kararı aldı.

İHA22 Mayıs 2026 Cuma 10:58
Hyundai, ABD'de 421 binden fazla geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai'nin frenlerin beklenmedik bir şekilde devreye girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle 421 bin 78 aracı geri çağırdığını bildirerek, geri çağırılan araçların 2025-2026 model Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid ve Tucson Plug-In Hybrid Electric modeller olduğunu aktardı.

NHTSA, araçların ön kameralarındaki bir yazılım hatasının, önden çarpışma önleme sisteminin erken devreye girmesini sağlayarak fren yaptığını ve kaza riskini artırabileceğini belirtti. NHTSA, bayilerin ön kamera yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı.

