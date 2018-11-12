Otomotiv sektörü, üretim ve ihracatta 1 milyonu aştı

Türkiye otomotiv sektöründe, yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 282 üretim gerçekleşirken, 1 milyon 99 bin 323 araç ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282'ye geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 1 milyon 332 bin 726'ya ulaştı.

Otomobil üretimi ise 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 858 bin 638 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 941 bin 359 otomobil üretilmişti.

Aynı dönemde, ticari araç grubunda paralel bir seyir izleyen üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 arttı. Pazar açısından ticari araçta yüzde 37'lik, hafif ticaride yüzde 39'luk ve ağır ticaride yüzde 24'lük daralma gözlendi.

Bu dönemde üretim büyük kamyonda yüzde 38, minibüste yüzde 6, büyük kamyonda yüzde 1 artarken, kamyonda yüzde 26, kamyonet ve otobüste yüzde 1 azaldı.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın 10 ayına göre toplam pazar yüzde 32 daralarak 502 bin 156 seviyesine düştü. Aynı dönemde otomobil pazarında da yüzde 31 küçülmeyle 379 bin 274 araç satıldı. İthal otomobil satışları yüzde 34 ve yerli otomobil satışları yüzde 23 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 5 azaldı

Bu yılın ocak-ekim döneminde adet bazında toplam otomotiv ihracatı geçen yılın 10 ayına göre paralel bir seyir izleyerek 1 milyon 99 bin 323 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 732 bin 142 oldu.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 13, avro bazında yüzde 6 arttı. Böylece toplam otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar oldu.

Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 10,3 milyar dolar, avro bazında ise yüzde 1 azalarak 8,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi yılın 10 ayında yüzde 19 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

"Müşteriler, artık showroomları yeniden ziyaret etmeye başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, henüz 10 gün gibi az bir süre geçmiş olmasına rağmen piyasanın, atılan olumlu adımları hemen içselleştirdiğini ifade etti.

31 Ekim itibarıyla yürürlüğe koyulan ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre hızlı bir şekilde yansıdığını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"Müşteriler, artık showroomları yeniden ziyaret etmeye başladı. Hatta yoğunluk servis istasyonlarında bile hissedilmeye başladı. Kasım ve aralıkta beklentilerin 60 bin adet daha üzerinde satış yapılmasını öngörüyoruz. Öte yandan kredi faizlerinin de yüzde 2,5 seviyelerine gerilemesini oldukça önemli buluyoruz. Ekim ayı itibarıyla ihracat da 1 milyon adetin üzerine çıktı. Türkiye çok ciddi bir ihracatçı. Bu açıdan yılı 32 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz."