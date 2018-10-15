Otomotivde rekor geliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın dörtte üçünü geride bırakan sektörün, yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Bu yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13’lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23.4 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Çelik, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Çelik “Tüm zamanların rekorunu kırdık. Yüzde 13’lük artışla ilk 9 ayı kapattık. Geçen yılı 28.5 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatmıştık. Bu yıl 9 aylık dönemde 23.4 dolarlık ihracata ulaştık. Aylık bazda 2.6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçerek, rekoru kıracağız” dedi.