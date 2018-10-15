Otomotivde rekor geliyor
Türk otomotiv sektörü, 2017’yi 28.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatmasının ardından bu yıl 31 milyar dolarlık dış satımla yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın dörtte üçünü geride bırakan sektörün, yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Bu yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13’lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23.4 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Çelik, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Çelik “Tüm zamanların rekorunu kırdık. Yüzde 13’lük artışla ilk 9 ayı kapattık. Geçen yılı 28.5 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatmıştık. Bu yıl 9 aylık dönemde 23.4 dolarlık ihracata ulaştık. Aylık bazda 2.6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçerek, rekoru kıracağız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.